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Haberler Yaşam Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:17

Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

Çorum'un Ortaköy ilçesinde yer alan Şapinova Örenyeri'nde, 1995 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan, 3 bin 500 yıllık Hitit keteni kumaşı parçası, uzun yıllardır gizli tutulan değerli eserin tanıtım lansmanı kapsamında ilk kez kamuoyuna sunuldu.

İHA
Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

NADİREN KURTARILAN ESER, ÇALIŞMA VE İNCELEME SÜRECİNDEN GEÇTİ

Prof. Dr. Mustafa Süel ve Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığındaki kazı ekibi tarafından bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nde incelenen bu nadir eser, milattan önce 14. yüzyıldan kalma ketenden üretilmiş olduğu kanıtlanan örneklerden biri. Yaklaşık 24x20 santim boyutlarındaki bir çömlek paçası üzerine yapışan 3x3 santimlik kumaş parçası, uzun yıllar Çorum Müzesi'nde özenle korunuyordu.

Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

İLK KEZ KAMUOYUNA SUNULDU

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından düzenlenen tanıtım lansmanı programında sergilenen Hitit keteni kumaşı parçası, İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

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Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

Çorum Valisi Ali Çalgan, "Çorum Müzemizde çok güzel bir lansmana tanıklık ettik. 30 yıldır özenle korunan bu eseri, 3 bin 500 yıllık bir keten parçası olarak ilk defa bu akşam bizlere tanıtıldı. Bu eser, medeniyetimizin ne kadar ileri düzeyde ürünler üretebildiğinin somut bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

BİLİM DÜNYASI VE GELECEK NESİLLERE MESAJ

Kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise, "Yaklaşık 4 bin sene önce dokunulmuş, kullanılmış bir keten parçasının 3x3 santimlik bu buluntusu, şans eseri korunmuş ve bize ulaşması sağlanmıştır. Mustafa hocamızın ve tüm ekibin titiz çalışmaları sayesinde, bu eşsiz eser hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımında, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacak" dedi.

Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

Bu tarihi belge, arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmaların sonucunda ortaya çıkarılan en değerli eserlerden biri olarak, kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalara ışık tutacak.