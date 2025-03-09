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Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
10:17
Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor
Çorum'un Ortaköy ilçesinde yer alan Şapinova Örenyeri'nde, 1995 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan, 3 bin 500 yıllık Hitit keteni kumaşı parçası, uzun yıllardır gizli tutulan değerli eserin tanıtım lansmanı kapsamında ilk kez kamuoyuna sunuldu.