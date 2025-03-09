Bu kumaşın bir fiyatı yok! Hititlerden kalma 3500 yıllık bir tarih! Görenler büyüleniyor

BİLİM DÜNYASI VE GELECEK NESİLLERE MESAJ

Kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise, "Yaklaşık 4 bin sene önce dokunulmuş, kullanılmış bir keten parçasının 3x3 santimlik bu buluntusu, şans eseri korunmuş ve bize ulaşması sağlanmıştır. Mustafa hocamızın ve tüm ekibin titiz çalışmaları sayesinde, bu eşsiz eser hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımında, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacak" dedi.