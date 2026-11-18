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Burcunuza göre hangi masal prensesisiniz? 18 Kasım Prensesler Gününe özel!
Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:35
Burcunuza göre hangi masal prensesisiniz? 18 Kasım Prensesler Gününe özel!
Her yıl 18 Kasım'da kutlanan Prensesler Günü, çocukluğumuzun unutulmaz masal kahramanlarını ve onların ilham veren hikayelerini yeniden gündeme taşıyor. Peki, gökyüzündeki yıldızların konumuna ve burcunuzun baskın karakter özelliklerine göre siz aslında hangi prensessiniz? Kimi cesaretiyle tabuları yıkıyor, kimi ise zarafeti ve merhametiyle etrafına ışık saçıyor... İşte burcunuza göre ruhunuzu yansıtan o efsanevi prenses!