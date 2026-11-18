Astroloji dünyasına göre her burcun kendine has enerjisi, hayata bakış açısı ve duygusal derinliği, farklı bir prenses karakteriyle birebir örtüşüyor. Kimi burçlar tıpkı bir savaşçı gibi kendi kaderini kendi çizerken kimileri hayalperest yapısı, yüksek empati yeteneği ve zarafetiyle bulunduğu her ortama huzur getiriyor. İşte yıldızların rehberliğinde burcunuza göre karakter ikiziniz...