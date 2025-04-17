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Bursa'da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:46
Bursa'da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan korkunç cinayet davası, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Berk Üstün'ün (34) yargılanmasına başlandı. Sanık Üstün, mahkemede şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Bıçağı salladım, sonrası hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme, akli denge raporu alınmasına karar verdi.