Bursa’da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

İddiaya göre Üstün, Apaydın'ı 13 yerinden bıçakladı ve boğazını kesti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralı Apaydın'ın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya çalışırken kanlar içinde yere yığıldığı görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Apaydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Apaydın'ın 36 suç kaydı olduğu belirtildi.