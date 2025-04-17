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Haberler Yaşam Bursa'da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:46

Bursa'da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan korkunç cinayet davası, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Berk Üstün'ün (34) yargılanmasına başlandı. Sanık Üstün, mahkemede şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Bıçağı salladım, sonrası hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme, akli denge raporu alınmasına karar verdi.

DHA
Bursa’da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

Olay, 12 Temmuz 2024 günü saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Bayram Apaydın ve Berk Üstün, caddede karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bursa’da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

İddiaya göre Üstün, Apaydın'ı 13 yerinden bıçakladı ve boğazını kesti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralı Apaydın'ın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya çalışırken kanlar içinde yere yığıldığı görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Apaydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Apaydın'ın 36 suç kaydı olduğu belirtildi.

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Bursa’da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

SANIĞIN İFADESİ: "UYUŞTURUCU SATMAK İSTEDİ, BIÇAĞI SALLADIM"

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 suç kaydı bulunan Berk Üstün'ü kısa sürede gizlendiği evde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Üstün, uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve şizofreni başlangıcı tanısı aldığını iddia etti. Olay günü Apaydın'ın kendisine uyuşturucu satmak istediğini, reddedince kavgaya tutuştuklarını öne sürdü. Üstün, "Bayram'ın elindeki bıçağı aldım ve salladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Bursa’da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

MAHKEMEDE ŞİZOFRENİ İDDİASI

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Üstün hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İlk duruşmada konuşan Üstün, "Bayram'ı tanıyordum. Bana uyuşturucu satmak için çağırdı. Almak istemeyince para istedi. Kavga çıktı, bıçağı elinden aldım ve 3 el salladım. Sonrasını hatırlamıyorum" diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa’da kan donduran cinayet! Arkadaşının boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

ACILI ANNENİN FERYADI

Bayram Apaydın'ın annesi C.A., mahkemede sanığın şizofreni iddiasını yalanladı. "Oğlum kendi halinde biriydi. Sanık az ceza almak için hastalığının altına sığınıyor. Oğlumun ölümcül yerlerine bıçak vurmuş. Ömrüm olduğu sürece cezaevinde sürünsün" diyerek gözyaşlarına boğuldu.