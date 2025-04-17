Video Yaşam Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video

Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video

17.04.2025 | 13:14

Bursa’da tartıştığı, madde bağımlısı arkadaşı Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 'Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Berk Üstün (34), savunmasında şizofreni hastası olduğunu iddia edip elindeki bıçağı salladığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verdi.

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Olay, 12 Temmuz 2024'te saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Üstün ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Üstün, bıçakla Apaydın'ı 13 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti. Bayram Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için koşmaya başladı. O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram Apaydın ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Apaydın'ın, toplam 36 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU SATMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede ismini belirlediği 16 suçtan kaydı bulunan Berk Üstün'ü gizlendiği evinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Üstün'ün emniyetteki ifadesinde uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirterek, "Gözüme takılan lens beni takip ediyordu. Bunu aileme söyledim. Doktorlar şizofreni başlangıcı tanısı koydular. Olay günü buluştuğumuz Bayram, bana uyuşturucu satmak istedi. Kabul etmeyince aramızda çıkan kavgada Bayram'ın elinde bulunan bıçağı alıp ona salladım" dediği öğrenildi.

'BIÇAĞI SALLADIM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'
Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve savcılık sorgusunda, aralarında çıkan kavga sonrası Bayram Apaydın'ı istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Berk Üstün hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üstün'ün, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık ilk savunmasında şizofren olduğunu söyleyerek "Bayram'ı önceden tanıyordum. Bana uyuşturucu satmak için yanına çağırdı, almak istemeyince para vermemi söyledi. Kavga etmeye başladık, bıçak çıkarttı. Elindeki bıçağı aldım ve 3 el kendisine bıçak salladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

'ÖMRÜM SAĞ OLDUĞU SÜRECE CEZAEVİNDE SÜRÜNSÜN'
Apaydın'ın annesi C.A. ise sanığın az ceza almak için hastalığının altına sığındığını söyleyip, "Oğlum kendi halinde biriydi. Oğlum karşı tarafla konuşurken, ben duydum. Tam kapıdan çıkarken. 20 dakika sonra bu olay oldu. Çocuğumun hep ölümcül yerlerine bıçak atmış. Ömrüm sağ olduğu sürece cezaevinde sürünsün. Şizofren olmasının altına sığınıyor" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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