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Bursa'da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! "Çocuklarım savaş oluyor sandı"
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
12:26
Bursa'da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! "Çocuklarım savaş oluyor sandı"
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde babadan kalan 5 katlı binada yaşayan Bekir Özdemir, kardeşi Ali Özdemir tarafından evden çıkarılmak isteniyor. Kardeşinin hiltiyle tavanı delmesiyle korku dolu anlar yaşayan aile, çocuklar savaş çıktığını sanarak sokağa kaçtı. Olayın ardından şikâyetçi olan aile, can güvenliklerinin olmadığını söylüyor.