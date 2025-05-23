Bursa'da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! "Çocuklarım savaş oluyor sandı"

"ÇOCUKLARIM SAVAŞ ÇIKTI SANDI"



Olay sırasında evde olan Semra Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir anda tavanda delikler açılmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip sokağa kaçtı. Yukarı çıkıp ne yaptığını sorduğumda, Ali ve eşi beni merdivenlerden itti. Dizimden yaralandım. Bizi burada istemiyorlar. Bir süre kirada yaşadık, burayı kiraya versek bile kira parasını alamadık. Huzurumuz kaçtı, şikâyetçi oldum."

