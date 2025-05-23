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Haberler Yaşam Bursa'da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! "Çocuklarım savaş oluyor sandı"
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:26

Bursa'da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! "Çocuklarım savaş oluyor sandı"

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde babadan kalan 5 katlı binada yaşayan Bekir Özdemir, kardeşi Ali Özdemir tarafından evden çıkarılmak isteniyor. Kardeşinin hiltiyle tavanı delmesiyle korku dolu anlar yaşayan aile, çocuklar savaş çıktığını sanarak sokağa kaçtı. Olayın ardından şikâyetçi olan aile, can güvenliklerinin olmadığını söylüyor.

İHA
Bursa’da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! Çocuklarım savaş oluyor sandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, 23 Mayıs 2025 tarihinde yaşanan olay, bir ailenin dramını gözler önüne serdi. Babasından kalan 5 katlı binada eşi Semra Özdemir ve iki çocuğuyla yaşayan Bekir Özdemir, kardeşi Ali Özdemir'in kendisini evden çıkarmak için uyguladığı baskılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bursa’da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! Çocuklarım savaş oluyor sandı

İddiaya göre, Ali Özdemir, abisinin evde kalmasını istemediği için önce sözlü tartışmalar çıkardı, ardından çatı katına çıkarak abisinin dairesinin tavanını hiltiyle deldi. Olay anında evde bulunan Semra Özdemir ve çocukları korkuyla sokağa kaçarken, anne merdivenlerden itilerek yaralandı.

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Bursa’da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! Çocuklarım savaş oluyor sandı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay, Çınarönü Mahallesi'nde babadan kalma 5 katlı bir binada meydana geldi. Kardeş Ali Özdemir'in, abisi Bekir Özdemir'in yaşadığı daireye yönelik hiltiyle tavan delme eylemi, evde bulunan aile üyelerine korku dolu anlar yaşattı. Minik çocuklar, sesleri duyunca savaş çıktığını sanarak panikle sokağa kaçtı. Anne Semra Özdemir, durumu anlamak için üst kata çıktığında, Ali Özdemir ve eşi tarafından merdivenlerden itildi. Dizinden yaralanan kadın, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tutanak tutarak soruşturma başlattı.

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Bursa’da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! Çocuklarım savaş oluyor sandı

"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"

Olayın ardından konuşan Bekir Özdemir, yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi: "Babamdan kalan bu evde yıllardır eşim ve çocuklarımla yaşıyorum. Kardeşim Ali, evi tek başına sahiplenmek istiyor. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. En son hiltiyle tavanı deldi, çocuklarım korkudan ağladı, eşim şok geçirdi. Can güvenliğimiz kalmadı. Artık bu zulme bir son verilsin."

Bursa’da kardeş kavgası! Abisini evden çıkarmak için hilti ile tavanı deldi! Çocuklarım savaş oluyor sandı

"ÇOCUKLARIM SAVAŞ ÇIKTI SANDI"

Olay sırasında evde olan Semra Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir anda tavanda delikler açılmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip sokağa kaçtı. Yukarı çıkıp ne yaptığını sorduğumda, Ali ve eşi beni merdivenlerden itti. Dizimden yaralandım. Bizi burada istemiyorlar. Bir süre kirada yaşadık, burayı kiraya versek bile kira parasını alamadık. Huzurumuz kaçtı, şikâyetçi oldum."