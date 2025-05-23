Video Yaşam Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: "Evimizi başımıza yıktı!" | Video
Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı:

Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: "Evimizi başımıza yıktı!" | Video

23.05.2025 | 11:41

Bursa'da babadan kalan 5 katlı binada eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Bekir Özdemir, küçük kardeşi tarafından evden çıkarılmak isteniyor. İddiaya göre, kardeşi ağabeyinin evde kalmasını istemediği için türlü bahanelere başvurup hiltiyle tavanı delerek yengesi ve yeğenlerine korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya yansırken, minik çocuklar sokağa kaçtı. Bekir Özdemir, "Çocuklarım savaş çıktı zannetti, huzurumuz kalmadı" dedi

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Olay merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasından kalan 5 katlı bir binada eşi ve 2 çocuğuyla oturun Bekir Özdemir, kardeşi Ali Özdemir tarafından istenmeyince ikili arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Küçük kardeş bununla da yetinmeyip ağabeyine zulüm etmek için oturduğu binanın çatı katına çıkarak ağabeyinin bulunduğu dairedeki tavanı hiltiyle deldi. Bu esnada evde bulunan Semra Özdemir ve iki oğlu korku dolu anlar yaşarken, minik çocuklar savaş çıktığını düşünerek sokağa kaçtı. Panik halindeki anne ise yukarı çıkıp konuşmak istediğinde merdivenlerden aşağı itildi. Dizinden yaralanan kadın durumu 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen ekipler olayla ilgili tutanak tuttu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"
Olayın ardından açıklama yapan Bekir Özdemir, "Babamdan kalan evde yıllardır oturuyorum. Kardeşim burayı tek başına sahiplenmek istiyor. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. En son hiltiyle tavanı deldi, çocuklarım korkudan ağladı, eşim şok yaşadı. Can güvenliğimiz yok," diyerek yaşadıkları travmayı anlattı.

"ÇOCUKLARIM SAVAŞ ÇIKTI SANDI"
Korku dolu anlar yaşayan Semra Özdemir, "Bir anda tavanımıza delikler açmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip dışarı kaçtı. Üst kata çıkıp kendisinin ne yaptığını sordum. Eşiyle beni merdivenlerden aşağı itekledi. Merdivenlerden düştüm, dizimden yaralandım. Bizim burada kalmamızı istemiyor. Bir süre zaten kirada oturduk, burayı kiraya verelim dedik. Kira parasını bile alamadık. Huzurumuzu kaçıyorlar, kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

Bekir Özdemir, yaşananların ardından emniyete başvurarak kardeşi hakkında şikâyetçi oldu.
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