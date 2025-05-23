Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: "Evimizi başımıza yıktı!" | Video
Bursa'da babadan kalan 5 katlı binada eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Bekir Özdemir, küçük kardeşi tarafından evden çıkarılmak isteniyor. İddiaya göre, kardeşi ağabeyinin evde kalmasını istemediği için türlü bahanelere başvurup hiltiyle tavanı delerek yengesi ve yeğenlerine korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya yansırken, minik çocuklar sokağa kaçtı. Bekir Özdemir, "Çocuklarım savaş çıktı zannetti, huzurumuz kalmadı" dedi
"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"
Olayın ardından açıklama yapan Bekir Özdemir, "Babamdan kalan evde yıllardır oturuyorum. Kardeşim burayı tek başına sahiplenmek istiyor. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. En son hiltiyle tavanı deldi, çocuklarım korkudan ağladı, eşim şok yaşadı. Can güvenliğimiz yok," diyerek yaşadıkları travmayı anlattı.
"ÇOCUKLARIM SAVAŞ ÇIKTI SANDI"
Korku dolu anlar yaşayan Semra Özdemir, "Bir anda tavanımıza delikler açmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip dışarı kaçtı. Üst kata çıkıp kendisinin ne yaptığını sordum. Eşiyle beni merdivenlerden aşağı itekledi. Merdivenlerden düştüm, dizimden yaralandım. Bizim burada kalmamızı istemiyor. Bir süre zaten kirada oturduk, burayı kiraya verelim dedik. Kira parasını bile alamadık. Huzurumuzu kaçıyorlar, kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.
Bekir Özdemir, yaşananların ardından emniyete başvurarak kardeşi hakkında şikâyetçi oldu.
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