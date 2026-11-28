BUZDOLABININ KAPAĞI NEDEN HER YİYECEK İÇİN UYGUN DEĞİL?

Buzdolabının kapak bölümü, cihazın en sık açılıp kapanan alanlarından biri. Kapak her açıldığında dışarıdan sıcak hava girdiği için bu bölümdeki sıcaklık dalgalanmaları, iç raflara kıyasla daha belirgin olabiliyor.

Bu nedenle çabuk bozulabilen ve sürekli soğukta tutulması gereken gıdaları kapak raflarına yerleştirmek doğru bir tercih değil. Özellikle et, süt ürünleri ve yumurta gibi hassas besinlerin uygun sıcaklıkta saklanması gerekiyor.