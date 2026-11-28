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Buzdolabının kapağına bu ürünleri koymayın! En çok yapılan saklama hatası belli oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2026 21:21
Buzdolabının kapağına bu ürünleri koymayın! En çok yapılan saklama hatası belli oldu
Buzdolabını düzenlerken pek çok kişi sık kullandığı yiyecek ve içecekleri kapak raflarına yerleştiriyor. Ancak mutfağın en pratik alanlarından biri gibi görünen bu bölüm, aslında her gıda için uygun değil. Özellikle sıcaklık değişimlerinden daha kolay etkilenebilen ürünlerin yanlış yerde saklanması, tazeliklerini daha kısa sürede kaybetmelerine neden olabiliyor.