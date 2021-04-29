Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:32

kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

Kanal D ekranlarına Perşembe akşamları gelen Camdaki Kız 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Cana ve Sedat'ın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu Ailesi'nde büyük deprem yaşanıyor. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atıyor. Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo'nun ne yapacağı ise merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftaki bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkan ve Muzo karakterini canlandıran 'ın oyunculuğu çok beğenildi. Öte yandan kimdir, hastalığı ne gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. Camdaki Kız Muzo'nun hastalığı ne? İşte karakter hakkında bilgiler!

Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

" kimdir? Camdaki Kız Muzo'nun hastalığı ne?" Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü ile birlikte Muzo karakteri merak ediliyor. Sedat ve Cana'nın fotoğraflarının basına sızmasının ardından Muzo'nun bu sefer Sedat'ı kurtarıp kurtarmayacağı merak ediliyor. Öte yandan; "? Camdaki Kız Muzo'nun hastalığı ne?" sorularının yanıtları da dizi ile birlikte verilmiş oldu.

Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Cana'nın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu Ailesi'nde büyük deprem yaşanır. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atar. Cana, Sedat'a bu aşkı inkar etmesi konusunda baskı yapar. Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo ne yapacak? Rafet Koroğlu, Nalan ve ailesini evine davet eder ve Cana'nın da orada bulunması Nalan için kötü bir sürpriz olur. Nalan, Cana'nın karşısında ne yapacak?

Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR, HASTALIĞI NE?

Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini canlandırıyor.

Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.

Sıklıkla vakit geçirdiği odasında kendine bir dünya kuran Muzaffer, kendini teknolojiye vermiş durumda. Muzo odasına kurduğu uzay üssüne benzeyen mekanda vakit geçiriyor.

Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?
SON DAKİKA