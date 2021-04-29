Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Cana'nın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu Ailesi'nde büyük deprem yaşanır. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atar. Cana, Sedat'a bu aşkı inkar etmesi konusunda baskı yapar. Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo ne yapacak? Rafet Koroğlu, Nalan ve ailesini evine davet eder ve Cana'nın da orada bulunması Nalan için kötü bir sürpriz olur. Nalan, Cana'nın karşısında ne yapacak?

Camdaki Kız 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video