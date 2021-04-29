Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun hastalığı ne?

Kanal D ekranlarına Perşembe akşamları gelen Camdaki Kız 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Cana ve Sedat'ın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu Ailesi'nde büyük deprem yaşanıyor. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atıyor. Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo'nun ne yapacağı ise merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftaki bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkan ve Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan'ın oyunculuğu çok beğenildi. Öte yandan Camdaki Kız Muzo kimdir, hastalığı ne gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. Camdaki Kız Muzo'nun hastalığı ne? İşte karakter hakkında bilgiler!