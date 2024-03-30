Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

