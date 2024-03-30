Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:37

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

Çankırı Çerkeş'te arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

AA
Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmak için memleketleri Ordu'ya gittikleri öğrenilen ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı.

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri yola duba yerleştirdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.D. idaresindeki tır, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, hafif ticari aracın üzerine devrildi.

D100'de feci kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!

Kaza sebebiyle D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışının İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlandığı D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

SON DAKİKA