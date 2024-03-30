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Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:37
Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: Aynı aileden 4 kişi can verdi!
Çankırı Çerkeş'te arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.