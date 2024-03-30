D100’de feci kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı 30.03.2024 | 12:56 Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda tırın otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde 4 kişi öldü, 2’si polis 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir tır, arızalan otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2'si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.