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Haberler Yaşam Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:36

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi

Bu akşam yılbaşı özel programları kapsamında TRT 1'de Lingo yarışması ekranlara gelecek. Yarışmanın konuklarından ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. "Sıfır Bir" "Bir Zamanlar Adana" "Asaf" "Çukur" gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncunun kariyeri ve biyografisi merakla sorgulanıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve merak edilenler....

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi

Son zamanların başarılı yapımlara oyunculuk performansı ile damga vuran Cihangir Ceyhan TRT 1 ekranlarında Lingo programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı ekran başında yerlerini alan vatandaşlar Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları mercek altına aldı. İşte, Cihangir Ceyhan ile ilgili merak edilenler haberin devamında....

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

1989 yılında Adana'da dünyaya gelen ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

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Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür.

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde "Serdar" karakteriyle yaşamıştır. Daha sonra, 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da sonra BluTV'de yayımlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019-2020 yılları arasında ise, Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle boy göstermiştir.

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi

Başarılı oyunculuk performanslarıyla akıllara kazanan oyuncu evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ceyhan son olarak özel bir içerik platformundaki dizisi ile gündeme geldi.

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