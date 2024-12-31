Haberler
Yaşam
Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
14:36
Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte kariyeri ve biyografisi
Bu akşam yılbaşı özel programları kapsamında TRT 1'de Lingo yarışması ekranlara gelecek. Yarışmanın konuklarından ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. "Sıfır Bir" "Bir Zamanlar Adana" "Asaf" "Çukur" gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncunun kariyeri ve biyografisi merakla sorgulanıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve merak edilenler....