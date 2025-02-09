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Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
18:18
Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli Çoban Nail, kendisinden içki almasını talep eden iki kız kardeşi reddedince acımasızca darp edilmişti. Kızlardan biri o dehşet anlarını kamera kaydına alırken, Engelli Çoban'ın çaresiz görüntüleri yürekleri sızlatmıştı. Öte yandan görülen davanın ilk duruşmasında saldırganlar tahliye edildi.