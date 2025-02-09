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Haberler Yaşam Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:18

Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli Çoban Nail, kendisinden içki almasını talep eden iki kız kardeşi reddedince acımasızca darp edilmişti. Kızlardan biri o dehşet anlarını kamera kaydına alırken, Engelli Çoban'ın çaresiz görüntüleri yürekleri sızlatmıştı. Öte yandan görülen davanın ilk duruşmasında saldırganlar tahliye edildi.

İHA
Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!

Olay, 20 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi.

Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!

İddiaya göre, hayvanlarını otlatan Nail Yener, içki almak isteyen iki kardeşin talebini reddedince saldırıya uğradı.

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Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!

Seçil G., Yener'i sopayla darbederken, ablası Melek G. de o anları kayda aldı. Görüntülerde şiddet anları net bir şekilde yer alırken, engelli çoban Yener durumdan şikayetçi olarak darp raporu aldı.

İki kızdan engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü, diğeri kayda aldı | Video

Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!

Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar SEGBİS ile bağlanarak pişman olduklarını belirtti ve beraatlerini talep etti.

Çoban Nail’i acımasızca döven kız kardeşlere tahliye!

Nail Yener ise şikayetinin devam ettiğini söyledi. Savcılık, Melek G. için 11 yıl 10 ay, Seçil G. için 7 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

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