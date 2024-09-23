İki kızdan engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü, diğeri kayda aldı | Video
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı, kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti.
Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için Jandarma inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:56
00:54
Yavru köpeklerin karnını doyuran bekçiler yürekleri ısıttı | Video 23.09.2024 | 12:47
03:16
02:59
4 evladı boğularak ölen anneden yürek burkan son sarılma | Video 23.09.2024 | 12:47
01:31
SON DAKİKA! Bursa'da eğitim uçağının düşme anları kamerada | Video 23.09.2024 | 11:23
01:04
01:01
Avcılar'da tır sürücülerinin çekiçli kavgası kamerada | Video 23.09.2024 | 10:45
00:23
Kadın cinayetini Seyhan polisi önledi | Video 23.09.2024 | 10:45
00:39
Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor | Video 23.09.2024 | 10:45
04:40
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti | Video 23.09.2024 | 09:50
01:46
Freni patlayan kamyonun 7 aracı biçtiği anlar kamerada | Video 23.09.2024 | 09:38
04:47
03:13
01:25
06:16
02:23
02:52
05:17
00:13
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 22.09.2024 | 15:00
07:44
Dolandırıcıların akılalmaz sahte İncil ve Tevrat oyunu | Video 22.09.2024 | 15:00