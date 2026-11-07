Çöpe attığınız şey aslında tam bir süper besin

Havuçlar tezgahlarda genellikle o taptaze, iştah açıcı yeşil yapraklarıyla boy gösterir. Bu yapraklar havuca görsel bir albeni katsa da mutfak tezgahına geldiklerinde genellikle bıçakla kesilip doğruca çöpe boylarlar. Beslenme uzmanlarına göre bu durum, hem mutfak bütçesi hem de sağlığımız için ciddi bir kayıp. Çünkü havuç yaprakları kesinlikle bir atık değil, aksine çok yönlü ve oldukça şifalı bir gıdadır.