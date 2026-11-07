Giriş Tarihi: 07.11.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 22:59
Çöpe attığınız şey aslında tam bir süper besin
Pazardan veya marketten aldığımız havuçların o gür yeşil yapraklarını genellikle ilk iş olarak kesip çöpe atarız. Ancak uzmanlar, bu yaygın alışkanlığın büyük bir israf olduğunu belirtiyor. İçerdiği vitaminler, kalsiyum ve antioksidanlarla adeta bir "süper besin" olan havuç yaprakları; maydanozu andıran nefis aromasıyla makarnalarınızı, çorbalarınızı ve salatalarınızı taçlandıracak harika bir lezzet kaynağı.