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Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Türkiye , Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Yazdıkları mektupları Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti
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