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Denizli’de şok olay: Çöp konteynerinde yeni doğan bebek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:15
Denizli’de şok olay: Çöp konteynerinde yeni doğan bebek cesedi bulundu!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay, polis ekiplerini harekete geçirirken, bebeği konteynere kimin ya da kimlerin attığını belirlemek için güvenlik kamera kayıtları titizlikle inceleniyor. İşte detaylar…