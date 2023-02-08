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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama
Giriş Tarihi: 08.02.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 21:38

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama

Deprem son dakika haberler: Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle Türkiye seferberlik halinde. Depremin vurduğu iller Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da OHAL başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da afet bölgesine geldi. Hatay'da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Felaketi'nde 9 bin 57 vatandaşımızı kaybettiğimizi bildirdi. 52 bin 979 kişi ise yaralandı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. 13 tabur Mehmetçik de arama kurtarma çalışmaları için afet bölgesinde görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Sağlık, emniyet, asker olarak tamamıyla toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. Barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu." dedi. Depremin vurduğu illerden son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama

Son dakika deprem haberleri; Hatay son durum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan flaş gelişmeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

Yapılan son açıklamaya göre depremlerde 9 bin 57 kişi vefat etti. 52 bin 979 kişi yaralandı.

İLLERDE SON DURUM

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberine göre yaralı nakilleri de hızla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Büyük yıkım yaşayan şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana gibi geniş coğrafyada son durum merak edilirken resmi kaynaklardan açıklamalar geldi.

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama

20.30 Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sağlık, emniyet, asker tamamıyla sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. Barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu.

Sahada artçı depremlerin sayısının 790 olduğunu görüyoruz. 66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor

"KAPALI YOLUMUZ YOK"

Kapalı yolumuz yok. Tüm afet bölgesine kontrolü bir şekilde doğal gaz vermeye başlayacağız. İhtiyacı olan köylere yardımlar helikopter ile ulaştırılıyor.

Geçici barınma alanlarında bulunan vatandaşların sayısı 500 bini geçmiş durumda.

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DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA VE İLLERDE SON DURUM

19.40 AFAD 10 ilde tahliye toplanma alanlarının listesini paylaştı. DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

19.00 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını bildirdi.

18.20 Başkan Recep Tayyip Erdoğan "9 bin 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 52 bin 979 kişi yaralandı. 6 bin 444 bina yıkıldı." açıklamasında bulundu.

13:00 Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta.

12:06 Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

10:53 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır.

10:05 AA'nın aktardığı bilgiye göre dün açıklandığı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine geçiyor.

09:49 Hatay havalimanı pisti onarılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.

09:38 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

09:33 Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi.

09:34 Kahramanmaraş'ta 53. saatte bir bebek daha canlı olarak enkazdan çıkarıldı.

09:29 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 400 çadırın ardından yeni çadır TIRları da bölgeye getirildi. Gün içerisinde bir çadır kenti daha oluşturulacak

09:12 Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Diğer yandan depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi nakledildikleri Çorum'da tedavi altına alındı.

07:30 Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen sağ çıkarıldı.

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIM YAPTI

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin görüntüleri oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinde son durum! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama

SON DAKİKA | OHAL DEVREDE, 100 MİLYAR KAYNAK BÖLGEYE AKTARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA