Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "CHP, dış politikadan başörtüsü meselesine, FETÖ'den terörsüz Türkiye projesine kadar her konuda tavır alan, destek veren daha pozitif bir siyaset izleyeceği işareti veriyor." dedi. Övür, "Bu siyasetin bir artısı da yolsuzluklara karşı CHP'nin "ahlaki üstünlük" tezini sahiplenmesi." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "CHP, işiniz bittiğinde satacağınız bir parti değil" başlıklı yazısı:

"Uzun yıllardır siyasetin gündeminde değişmeyen ve "değişemeyen" bir CHP tartışması var. Yönetime "değişim" sloganıyla gelenler bile bunu başaramadı ve sonunda parti bizzat o değişimciler eliyle ikiye bölündü: CHP ve Yeni Parti...