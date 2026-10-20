Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! 'Bu tesadüf değil'
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:48

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! "Bu tesadüf değil"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ile Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu Yeni Parti'ye ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "CHP'nin statükocu siyasetini sahiplenen bir Yeni Parti var" tespitini yapan Mahmut Övür, Yeni Parti'nin giderek düşen oy oranlarına da vurgu yaptı, Övür CHP'nin yükseldiğini de kaydederek bu sonuçların tesadüf olmadığının mesajını verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "CHP, dış politikadan başörtüsü meselesine, FETÖ'den terörsüz Türkiye projesine kadar her konuda tavır alan, destek veren daha pozitif bir siyaset izleyeceği işareti veriyor." dedi. Övür, "Bu siyasetin bir artısı da yolsuzluklara karşı CHP'nin "ahlaki üstünlük" tezini sahiplenmesi." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "CHP, işiniz bittiğinde satacağınız bir parti değil" başlıklı yazısı:

"Uzun yıllardır siyasetin gündeminde değişmeyen ve "değişemeyen" bir CHP tartışması var. Yönetime "değişim" sloganıyla gelenler bile bunu başaramadı ve sonunda parti bizzat o değişimciler eliyle ikiye bölündü: CHP ve Yeni Parti...

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Şimdi siyasetin gündeminde hangisinin kalıcı olacağına dair bir tartışma var. Tablo gerçekten ilginç. Bir tarafta CHP'nin tarihsel kimliğine sahip çıkan ama aynı zamanda değişmeleri gerektiğini söyleyen, özür dileyen bir Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si var. Bu CHP, dış politikadan başörtüsü meselesine, FETÖ'den terörsüz Türkiye projesine kadar her konuda tavır alan, destek veren daha pozitif bir siyaset izleyeceği işareti veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Bunu söylediği için de "Butlan CHP'si" olarak suçlanıyor ve yoğun bir saldırı altında.

Karşısında ise "değişim" sloganıyla yola çıkan ama eski CHP'nin statükocu siyasetini sahiplenen bir Yeni Parti var. Bu parti ayrıldığı CHP'nin tam tersi bir yerde duruyor. Yükü de bir hayli ağır... En vahimi de sırtında, başını İmamoğlu'nun çektiği "yolsuzluk ve rüşvet" iddiasıyla yargılanan onlarca belediye başkanının yükü olması. Hiçbir parti bu yükü taşıyamaz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Bu durumda hangisi daha kalıcı olur dersiniz?

Dış politika açısından yerli ve milli bir siyasi çizgiye gelen, özeleştiri yapan CHP mi yoksa küresel güç merkezlerinin ağzına bakan, tahrip siyaseti izleyen Yeni Parti mi?

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

YENİ PARTİ DÜŞÜŞTE, CHP YÜKSELİŞTE

İlk günlerde yüzde 40'larda, 50'lerde gösterilen Yeni Parti'nin giderek düşüşe geçmesi ve yüzde 2'lerde gösterilen CHP'nin yükselişi de bu nedenle tesadüf değil.

Bu siyasetin bir artısı da yolsuzluklara karşı CHP'nin "ahlaki üstünlük" tezini sahiplenmesi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

ÖNCELİK TEMİZ SİYASET

Önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir görev değişimi yaşandı. Gürsel Tekin İl Başkanlığı görevini Mehmet Ali Yüksel'e devretti.

Yüksel, CHP gençlik kolları ve ilçe başkanlığından geliyor. CHP'lilere göre bu sadece bir görev değişimi değil, yeni siyasetin ipuçlarını taşıyan bir değişim örneği ve İstanbul'un rol model olmasının ilk adımı.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Yeni il başkanı Yüksel de bu nedenle ilk önceliği "temiz siyaset"e veriyor:

"İnsanı bir araç olarak değil, bir amaç olarak gören, siyaseti satın alınan sadakatler üzerine konumlandırmayan, siyaseti ve devleti ahlaki yaşamın en yüksek kurumu gören bu meşru gücün, yani siyasetin tertemiz kalması gerekir. Bu, CHP'nin varoluşunu sağlayan doğal refleksimizdir."

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Yüksel, o konuşmasında CHP'de yaşanan "şaibe" sürecini de hatırlattı ve çok sert bir çıkış yaptı:

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

"CHP, ajans üretimi bir parti değildir. Sahip çıkılması gereken bir kurumdur. Çünkü sahip çıkmak ayrı şeydir, sahip olmaya kalkmak ayrı şeydir. Sahip çıktığınızı gözbebeğiniz gibi korursunuz. Sonunuzu düşünmeden onun tarihine, birikimine, geleneğine, her şeyine sahip çıkarsınız ama sahip olmaya kalkmak başka bir şeydir. Sahip olmaya kalktığınızda ücretlendirmeye, maaşlandırmaya kalkarsınız. Kamu gücü kullanırsınız, köleleştirmeye kalkarsınız. Çıkarlarınız için alıp satmaya çalışırsınız. İşiniz bittiği zaman da kaldırıp atarsınız. CHP, işiniz bittiği zaman kaldırıp atacağınız, satacağınız, terk edeceğiniz bir parti değildir."

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Bu değişimin, CHP'yi nasıl hareketlendireceğini ve nasıl bir ivme kazandıracağını göreceğiz. Ama asıl görülecek olan diğer partilerle yaşanacak büyük yarış. Çünkü İstanbul siyasetinde artık yeni kuşak siyasetçiler ağırlıkta. AK Parti'de Abdullah Özdemir, Yeni Parti'de Özgür Çelik, MHP'de Volkan Yılmaz ve CHP'de Mehmet Ali Yüksel...

Bu genç aktörlerin İstanbul performansları ve şehirle kuracakları ilişki ilgiyle izlenecek..."

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

İŞTE SON ANKET SONUÇLARI

AK PARTİ, MHP, YENİ PARTİ, CHP, İYİ PARTİ VE DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Öte yandan; Son anket sonuçları da merak ediliyor. Siyasi arenada gündem yoğunluğunu korurken Asal Araştırma tarafından vatandaşlara, 'Hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan sonuçlar, siyasi arenadaki mevcut dengeleri ve seçmen eğilimlerini net bir şekilde gözler önüne serdi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Asal Araştırma, 28 ilde 4-10 Ekim tarihlerinde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

Diğer: Yüzde 4,7

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

CHP: Yüzde 5,1

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

İYİ Parti: Yüzde 7,1

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

MHP: Yüzde 8,0

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

DEM Parti: Yüzde 8,8

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

Yeni Parti: Yüzde 25,2

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! Bu tesadüf değil

AK Parti: Yüzde 31,6

#CHP #YENİ PARTİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA