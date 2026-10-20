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DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! 'Bu tesadüf değil'
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:48
DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR: Yeni Parti düşüşe geçti, CHP yükseldi! "Bu tesadüf değil"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ile Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu Yeni Parti'ye ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "CHP'nin statükocu siyasetini sahiplenen bir Yeni Parti var" tespitini yapan Mahmut Övür, Yeni Parti'nin giderek düşen oy oranlarına da vurgu yaptı, Övür CHP'nin yükseldiğini de kaydederek bu sonuçların tesadüf olmadığının mesajını verdi.