Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
14:33
Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!
Dilan Polat'ın tutukluğuna avukatları tarafından yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Dilan Polat yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılacak. Dilan Polat'ın tahliye gerekçesine SABAH ulaştı. Gerekçeye göre Dilan Polat, uçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.