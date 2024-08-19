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Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:33

Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!

Dilan Polat'ın tutukluğuna avukatları tarafından yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Dilan Polat yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılacak. Dilan Polat'ın tahliye gerekçesine SABAH ulaştı. Gerekçeye göre Dilan Polat, uçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

Oğuzhan UYSAL
Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişme yaşandı.

Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!

Dilan Polat'ın yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluğa devam kararı verildi. Bu karara Polat'ın avukatları tarafından itiraz edildi. Yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 8.Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi.

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Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!

SUÇUN SANIK LEHİNE DEĞİŞME İHTİMALİ

Dilan Polat, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları ile birlikte özellikle dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporun içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!
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Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat’ın tahliye gerekçesi ortaya çıktı!
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