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Dilan Polat ne zaman serbest bırakılacak? Dilan Polat'a neden tahliye kararı verildi?

Dilan Polat ne zaman serbest bırakılacak? Dilan Polat'a neden tahliye kararı verildi?

19.08.2024 | 14:07

Son dakika haberleri... Dilan Polat'a neden tutuksuz yargılama kararı verildi? Dilan Polat ne zaman serbest bırakılacak? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında son gelişmeleri aktardı...

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ara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.


"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.


Tüm suçlardan tahliye edildi
Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verildi. Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.


4 Eylül'de hakim karşısında çıkacaklar
Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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