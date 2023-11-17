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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:39

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat sayısız şirket açıp kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Birkaç gün önce başkan bir suçtan ikinci kez tutuklanan Polat çiftinin, cezaevlerinin neden ayrıldığı da ortaya çıktı. İşte haberin detayları

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Polat Ailesi'ne yapılan operasyonlar büyük yankı uyandırdı. Çift, geçtiğimiz günlerde ise başka bir suçtan dolayı tutuklandı. Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici oldukları ortaya çıktı. İkinci tutuklama kararı sonrası Dilan Polat yine gözyaşlarını tutamadı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Eşine dönüp, "Enginciğim bizim suçumuz yok" diye bağırdı.Tutuklama kararı sonrası Dilan Polat savcı yeni bir karar aldı. İkili bu kez farklı cezaevlerine yollandı.

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Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Tutuklular Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Aralarında Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüphelinin ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Polat çiftinin neden farklı cezaevlerine atıldığı da ortaya çıktı. Engin Polat ile Dilan Polat'ın, aynı cezaevindeyken avukat görüşmelerinde haberleşme ortamı buldukları için farklı yerlere konuldukları anlaşıldı.

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