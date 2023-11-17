Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Polat Ailesi'ne yapılan operasyonlar büyük yankı uyandırdı. Çift, geçtiğimiz günlerde ise başka bir suçtan dolayı tutuklandı. Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici oldukları ortaya çıktı. İkinci tutuklama kararı sonrası Dilan Polat yine gözyaşlarını tutamadı. Eşine dönüp, 'Enginciğim bizim suçumuz yok' diye bağırdı.Tutuklama kararı sonrası Dilan Polat savcı yeni bir karar aldı. İkili bu kez farklı cezaevlerine yollandı. Tutuklular Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Aralarında Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüphelinin ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaya devam edecekleri belirtildi. Polat çiftinin neden farklı cezaevlerine atıldığı da ortaya çıktı. Engin Polat ile Dilan Polat'ın, aynı cezaevindeyken avukat görüşmelerinde haberleşme ortamı buldukları için farklı yerlere konuldukları anlaşıldı. DİLAN POLAT MASUM ROLÜ OYNAMIŞTI Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum. Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz' şeklinde konuşmuştu. Engin Polat ise 'Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım' demekle yetinmişti.