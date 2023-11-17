Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:39

Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrılmıştı! Sebebi ortaya çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat sayısız şirket açıp kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Birkaç gün önce başkan bir suçtan ikinci kez tutuklanan Polat çiftinin, cezaevlerinin neden ayrıldığı da ortaya çıktı. İşte haberin detayları