MTA DİRİ FAY HATLARI HARİTASI 2023: Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı ile evimin altın fay hattı geçiyor mu?

Yenilenmiş diri fay haritası MTA tarafından paylaşıldı. Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem felaketi ardından vatandaşlar deprem riskine karşı evimin altın fay hattı geçiyor mu, oturduğum bölge depreme dayanıklı mı sorularına yanıt arıyor. Türkiye diri fay hatları haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Buna göre 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 nokta belirlendi. Diri fay hattı sorgulama ekranı ile deprem riski olan iller ve ilçeler sorgulanıyor. İşte, 2023 diri fay hatları haritası…