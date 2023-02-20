Zemin etüdü nasıl yapılıyor? Yeni konutlar nereye yapılacak? İşte cevaplar | Video
Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, devletin her kurumu sahada seferber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarının başladığını duyurdu.
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