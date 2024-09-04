Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihte olduğu belli oldu. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili fazileti ve ibadetleri, kandil tarihinden önce ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Mevlid Kandili'nin tarihi, önemi ve faziletleri haberin devamında...