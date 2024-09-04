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Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:07

Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

2024'ün bitmesine yaklaşık 3 ay kalmışken yılın son kandili için vatandaşlar arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peygamber Efendimiz Hz.Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak bilinen ve dualarla ve ibadetlerle manevi bir atmosferde kutlanan bu özel günün bu sene hangi güne denk geldiği büyük bir merak konusu. Peki, 2024 Diyanet Takvimine göre bu yıl Mevlid Kandili hangi gün, Rebiülevvel Ayı önemi ve faziletleri nelerdir?

Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihte olduğu belli oldu. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili fazileti ve ibadetleri, kandil tarihinden önce ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Mevlid Kandili'nin tarihi, önemi ve faziletleri haberin devamında...

Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ NEDİR?
İslam tarihinde önemli bir ay olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, kameri yılın Safer ayından sonra gelen üçüncü ayına denilir. Bu mübarek ay, ibadet ve dua etmek isteyen Müslümanlar için önemlidir.

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Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu. Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu.

Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Mübarek Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

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