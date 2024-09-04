Diyanet Takvimi’ne göre Rebiülevvel ayı ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:07
2024'ün bitmesine yaklaşık 3 ay kalmışken yılın son kandili için vatandaşlar arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peygamber Efendimiz Hz.Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak bilinen ve dualarla ve ibadetlerle manevi bir atmosferde kutlanan bu özel günün bu sene hangi güne denk geldiği büyük bir merak konusu. Peki, 2024 Diyanet Takvimine göre bu yıl Mevlid Kandili hangi gün, Rebiülevvel Ayı önemi ve faziletleri nelerdir?