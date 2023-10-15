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Haberler Yaşam Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 12:02

Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Bursa'da çok acı bir olay yaşandı. Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlayan arkadaş gurubu eve dönerken kaza yaptı. Sürücü yaralandı. Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş ise kurtarılamadı. Doğum günü kutlamasından geriye bu görüntüler kaldı…

Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Yürekleri yakan kaza Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Otomobil sürücüsü Adem Duran, direksiyon hakimiyetini kaybedince beton aydınlatma direğine çarptı.

Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı.

Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Hayatını kaybedenlerin kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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