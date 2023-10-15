Haberler Yaşam Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 12:02

Doğum günü ölüm günü oldu: Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı kurtarılamadı! İşte son görüntüsü

Bursa'da çok acı bir olay yaşandı. Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlayan arkadaş gurubu eve dönerken kaza yaptı. Sürücü yaralandı. Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş ise kurtarılamadı. Doğum günü kutlamasından geriye bu görüntüler kaldı…