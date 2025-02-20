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Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:17
Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 26 yaşındaki Doktor İrem Sarıkaya'nın devlet hastanesinin acil servisinde darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; 20 yaşındaki Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürmesi yer aldı. İşte o anlar...