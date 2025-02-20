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Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:17

Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 26 yaşındaki Doktor İrem Sarıkaya'nın devlet hastanesinin acil servisinde darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; 20 yaşındaki Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürmesi yer aldı. İşte o anlar...

Ceyhan TORLAK
Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı.

Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...

Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi.

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Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...

Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı.

Doktor İrem acil serviste kabusu yaşamıştı! O anlar ortaya çıktı! Önce darbedildi sonra saçı kopartıldı...

Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

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