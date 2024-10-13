SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Sinir krizi geçiren biri olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekip şahsın zorluk çıkarması üzerine ikna etmeye çalıştı.