Giriş Tarihi: 13.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
13:54
SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!
SON DAKİKA... Türkiye, peş peşe polis ekiplerine yönelik saldırıyla sarsıldı. Dün İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir polis memuru, arkasından yaklaşan Oytun I.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bugün ise korkunç olayın adresi Konya'ydı. Kavga ihbarına giden ekipten bir polis memuru, sinir krizi geçiren bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın tam 40 suçtan kaydı çıktı. İşte o dehşet anları!