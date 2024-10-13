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Giriş Tarihi: 13.10.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:54

SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

SON DAKİKA... Türkiye, peş peşe polis ekiplerine yönelik saldırıyla sarsıldı. Dün İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir polis memuru, arkasından yaklaşan Oytun I.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bugün ise korkunç olayın adresi Konya'ydı. Kavga ihbarına giden ekipten bir polis memuru, sinir krizi geçiren bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın tam 40 suçtan kaydı çıktı. İşte o dehşet anları!

TOLGA YANIK
SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

İstanbul Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde İstiklal Caddesi'nde görevli bir polis memuru arkasından yanaşan Oytun I.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

Boynundan yaralanan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı. Bugün ise benzer bir olay Konya'da yaşandı. Saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı | Video

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SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Sinir krizi geçiren biri olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekip şahsın zorluk çıkarması üzerine ikna etmeye çalıştı.

SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

Ancak saldırgan Emre Köroğlu bıçakla polis ekibine saldırdı.S aldırıda polis memuru Mustafa Topuz sırt bölgesinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Diğer polis memurları da Köroğlu'nu vurarak etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA... Dün İstiklal Caddesi bugün Konya: Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı!

Polis memuru Topuz ve şüpheli Köroğlu ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen polis memuru için kan ihtiyacı anonsları yapıldı.

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