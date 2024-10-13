Video Yaşam Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı | Video
Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı | Video

Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı | Video

13.10.2024 | 13:38

Türkiye, peş peşe polis ekiplerine yönelik saldırıyla sarsıldı. Dün İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir polis memuru, arkasından yaklaşan Oytun I.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bugün ise korkunç olayın adresi Konya'ydı. Kavga ihbarına giden ekipten bir polis memuru, sinir krizi geçiren bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın tam 40 suçtan kaydı çıktı. İşte o dehşet anları.

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