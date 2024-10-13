Sinir krizi geçiren adam polis memurunu sırtından bıçakladı | Video

Türkiye, peş peşe polis ekiplerine yönelik saldırıyla sarsıldı. Dün İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir polis memuru, arkasından yaklaşan Oytun I.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bugün ise korkunç olayın adresi Konya'ydı. Kavga ihbarına giden ekipten bir polis memuru, sinir krizi geçiren bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın tam 40 suçtan kaydı çıktı. İşte o dehşet anları.