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Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:10

Dünyada 'dijital saldırı' alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? "Şifre değişikliği yapılmalı"

Programlama dili PHP'deki "ciddi güvenlik açıklarına" ilişkin haberlerin ardından dünya çapında hükümet siteleri de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine tedbir amacıyla erişim kısmen ya da tamamen askıya alındı. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında, "PHP tabanlı sitesi olan kuruluşların bütün hepsinin versiyonlarını güncellemeleri gerekiyor. Hastane, üniversite, eğitim gibi kurumların siteleri PHP tabanlı olarak çalışıyor. Dünya genelinin yüzde 70'ni kapsıyor. Kullanıcılar şifre değişikliğine gitmeli." dedi.

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Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ağustos ayında güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığı, dün basına sızdırıldı. Söz konusu haberlerin ardından birçok kurum ve kuruluş bu güvenlik açığına dair uyarılar yayımladı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, internet sitelerini ve uygulamaları destekleyen ve yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olan PHP'de iki kritik güvenlik açığının tespit edildiği konusunda uyarıda bulundu.

Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

FBI'ın siber suçlar birimi, güvenlik açıklarının kötü niyetli kişilerin PHP programlama dilinde uzaktan kod çalıştırmasına olanak tanıyabileceğini ve bunun da hassas verilerin ve ağların güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. FBI açıklamasında, dünyadaki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ini destekleyen bir dil olan PHP'deki güvenlik açığına dair internet sitelerini hemen güncelleyemeyen kurum, kuruluş ve kişilere sitelerini çevrim dışı hale getirmelerini tavsiye etti.

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Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında, ""PHP tabanlı sitesi olan kuruluşların bütün hepsinin versiyonlarını güncellemeleri gerekiyor. Hastane, üniversite, eğitim gibi kurumların siteleri PHP tabanlı olarak çalışıyor. Dünya genelinin yüzde 70'ni kapsıyor. Kullanıcılar şifre değişikliğine gitmeli." dedi.

Ulusal çapta siber güvenlik uyarısı! Ali Murat Kırık A Haber'de değerlendirdi | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

DÜNYA ÇAPINDA TEDBİR GİRİŞİMLERİ

Kyodo News'in haberine göre, güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının ardından Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, önlem olarak ülke genelindeki uzun süreli bakım hizmeti sağlayıcılarının iletişim bilgilerini içeren bilgi paylaşım sistemine ait bir internet sitesini geçici olarak askıya aldı.

Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

Danimarka, Norveç ve Finlandiya, PHP'de "ciddi güvenlik açıklarının" tespit edilmesinin ardından sistem kullanıcılarına uyarıda bulundu. Danimarka Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Kurumu, sistem sahiplerine en kısa sürede güncelleme yapmaları çağrısında bulundu. Güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise sistemleri geçici olarak çevrim dışı bırakmaları tavsiye edildi.

Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

Norveç Ulusal Güvenlik Kurumunca yayımlanan uyarı metninde, PHP'deki "güvenlik açıklarının" yetkisiz kişilerin parola veya giriş işlemine gerek duymadan etkilenen tüm sistemlerin "kontrolünü" ele geçirebileceği belirtildi. Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Dijitalleşme Müdürlüğü ve Norveç eğitim ve araştırma sektöründe güvenli giriş ve veri paylaşımı için kullanılan Feide gibi sitelerin devre dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, uyarı yayımlayarak, bazı devlet sitelerinin öncelikli güvenlik tedbiri kapsamında devre dışı bırakıldığını belirtti. Finlandiya medyası, Helsinki Kitap Fuarı ve Finlandiya Film Vakfı gibi farklı internet sitelerinde de kesintilerin yaşandığını kaydetti. Hollanda Başbakanı Rob Jetten, vatandaşların devlet hizmetlerine erişmek için kullandığı DigiD ve MijnOverheid gibi sitelerin geçici olarak erişime kapatıldığını açıkladı. Bu programlama dilinin güvenliğini sağlamak için çalışan geliştiricilerin yer aldığı PHP Vakfı, düzeltmeler ve sistemlerin nasıl güncelleneceğine dair talimatları yayımladığını açıkladı.

Yapay zeka şirketi OpenAI, konuya ilişkin paylaştığı bir blog yazısında, şirketin son iki ay boyunca PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla araştırmacılar ve diğer birçok uzmandan oluşan bir gruba öncülük ettiğini kaydetti. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açığı düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulundu. Siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD), kuruluşları ve kişileri bu konuda geliştirilecek güncellemeleri ve yamaları uygulamaya hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDAN UYARI

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

Siber Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletiliyor. İnternet siteleri ve çevrim içi uygulamaların arka planında kullanılan yazılım dillerinden biri olan PHP'de tespit edilen güvenlik açıkları, bu altyapıyı kullanan sistemler açısından ciddi riskler barındırıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin yüksek risk taşıdığı belirtildi.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkanı sağlayabildiği değerlendiriliyor.

Söz konusu açıkların özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırdığı kaydedildi.

Dünyada ’dijital saldırı’ alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? Şifre değişikliği yapılmalı

KURUM VE KURULUŞLARA ACİL GÜVENLİK DUYURUSU

Siber Güvenlik Başkanlığınca yürütülen ulusal ölçekteki güvenlik taramalarının, tehdidin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılmasını amaçladığı bildirildi. Bu kapsamda, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu iletilerek alınması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerine, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeleri ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları çağrısında bulunuldu. Bu süreçte sistemlerin güncel tutulması, yetkisiz erişim risklerinin azaltılması, ihtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması ve gerekli görülen servislerde ilave koruma tedbirlerinin uygulanmasının önemine işaret edildi.

Başkanlığın, Türkiye'nin dijital altyapılarının güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliğinin korunması amacıyla gelişmeleri yakından takip ettiği, ulusal siber güvenlik kapasitesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde önleyici çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kurum ve kuruluşlara, "https://siberguvenlik.gov.tr/guvenlik-bildirimleri/detay/tr-26-1372" adresindeki resmi güvenlik duyurusunda bildirilen tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeleri tavsiye edildi.

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