Dünyada 'dijital saldırı' alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? "Şifre değişikliği yapılmalı"

Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, uyarı yayımlayarak, bazı devlet sitelerinin öncelikli güvenlik tedbiri kapsamında devre dışı bırakıldığını belirtti. Finlandiya medyası, Helsinki Kitap Fuarı ve Finlandiya Film Vakfı gibi farklı internet sitelerinde de kesintilerin yaşandığını kaydetti. Hollanda Başbakanı Rob Jetten, vatandaşların devlet hizmetlerine erişmek için kullandığı DigiD ve MijnOverheid gibi sitelerin geçici olarak erişime kapatıldığını açıkladı. Bu programlama dilinin güvenliğini sağlamak için çalışan geliştiricilerin yer aldığı PHP Vakfı, düzeltmeler ve sistemlerin nasıl güncelleneceğine dair talimatları yayımladığını açıkladı.

Yapay zeka şirketi OpenAI, konuya ilişkin paylaştığı bir blog yazısında, şirketin son iki ay boyunca PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla araştırmacılar ve diğer birçok uzmandan oluşan bir gruba öncülük ettiğini kaydetti. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açığı düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulundu. Siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD), kuruluşları ve kişileri bu konuda geliştirilecek güncellemeleri ve yamaları uygulamaya hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.