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Dünyada 'dijital saldırı' alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? 'Şifre değişikliği yapılmalı'
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:10
Dünyada 'dijital saldırı' alarmı verildi: Siteler neden erişime kapatıldı? "Şifre değişikliği yapılmalı"
Programlama dili PHP'deki "ciddi güvenlik açıklarına" ilişkin haberlerin ardından dünya çapında hükümet siteleri de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine tedbir amacıyla erişim kısmen ya da tamamen askıya alındı. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında, "PHP tabanlı sitesi olan kuruluşların bütün hepsinin versiyonlarını güncellemeleri gerekiyor. Hastane, üniversite, eğitim gibi kurumların siteleri PHP tabanlı olarak çalışıyor. Dünya genelinin yüzde 70'ni kapsıyor. Kullanıcılar şifre değişikliğine gitmeli." dedi.