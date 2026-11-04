Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'nin dev altın rezerviyle dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki yerini aldığı listede, sürpriz bir ülkenin yaptığı devasa alımla köklü ekonomileri geride bırakması tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, dünyada en çok altına sahip olan ülkeler hangileri ve Türkiye'nin kasasında kaç ton altın var? İşte dengeleri değiştiren 102 ülkelik o çarpıcı liste...