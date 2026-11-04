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Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:27
Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?
Trading Economics 2026 güncel altın rezervi verilerini açıklandı! Küresel ekonomideki belirsizlikte ülkeler "güvenli liman" altına akın ederken, devletlerin devasa altın varlıkları gün yüzüne çıktı. ABD'nin açık ara zirvede yer aldığı listede Türkiye'nin dev ekonomiler arasındaki güçlü konumu dikkat çekerken, yaptığı 50 tonluk tarihi alımla devleri tahtından edip ilk 10'a giren o sürpriz ülke dengeleri altüst etti. Peki, dünyanın en büyük altın zenginleri kimler? Türkiye listede kaçıncı sırada?