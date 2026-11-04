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Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:27

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Trading Economics 2026 güncel altın rezervi verilerini açıklandı! Küresel ekonomideki belirsizlikte ülkeler "güvenli liman" altına akın ederken, devletlerin devasa altın varlıkları gün yüzüne çıktı. ABD'nin açık ara zirvede yer aldığı listede Türkiye'nin dev ekonomiler arasındaki güçlü konumu dikkat çekerken, yaptığı 50 tonluk tarihi alımla devleri tahtından edip ilk 10'a giren o sürpriz ülke dengeleri altüst etti. Peki, dünyanın en büyük altın zenginleri kimler? Türkiye listede kaçıncı sırada?

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Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, ülkelerin en büyük finansal güvencesi olan altın rezervlerinde güncel tablo netleşti. Trading Economics tarafından yayımlanan Haziran 2026 verilerine göre, merkez bankalarının kasalarındaki altın miktarları dudak uçuklatıyor. Zirvenin sahibi 8 bin 133 tonluk devasa rezerviyle değişmezken; Almanya, İtalya ve Fransa gibi devlerin ardındaki sıralamada kartlar yeniden dağıtıldı.

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'nin dev altın rezerviyle dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki yerini aldığı listede, sürpriz bir ülkenin yaptığı devasa alımla köklü ekonomileri geride bırakması tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, dünyada en çok altına sahip olan ülkeler hangileri ve Türkiye'nin kasasında kaç ton altın var? İşte dengeleri değiştiren 102 ülkelik o çarpıcı liste...

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Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

99. Fiji: 0,03 ton

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

98. Estonya: 0,25 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

97. Malta: 0,37 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

96. Sri Lanka: 0,47 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

95. Dominik Cumhuriyeti: 0,57 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

94. Honduras: 0,70 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

93. Uruguay: 1,02 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

92. Surinam: 1,21 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

91. Haiti: 1,81 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

90. Trinidad ve Tobago: 1,96 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

89. Papua Yeni Gine: 1,96 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

88. İzlanda: 1,98 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

87. Hong Kong: 2,08 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

86. El Salvador: 2,10 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

85. Lüksemburg: 2,24 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

84. Aruba: 3,11 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

83. Bosna-Hersek: 3,48 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

82. Arnavutluk: 3,73 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

81. Mozambik: 3,94 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

80. Slovenya: 4,23 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

79. Bahreyn: 4,67 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

78. Kolombiya: 4,68 ton

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri sıralandı! 2026 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

77. Litvanya: 5,82 ton

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