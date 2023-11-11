Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:22

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kosova'ya komando ordusu gönderiyor. NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirilmesinin ardından dünyanın en güçlü orduları listesi merak konusu oldu. ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. lobal Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…