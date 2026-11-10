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Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:39

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 raporu küresel askeri dengeleri altüst etti. Yerli zırh teknolojileri ve modernizasyon hamleleriyle çelik ordusunu şaha kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri, milyarlık bütçeli Avrupa devlerini tek tek geçerek zirveye yürüdü. Peki, 2 bini aşkın tankıyla gövde gösterisi yapan Türkiye yeni listede kaçıncı oldu?

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Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

Küresel askeri güç dengelerini ve olası kara savaşlarının kaderini belirleyen zırhlı birliklerde kartlar 2026 yılı için yeniden dağıtıldı. Dünyaca ünlü askeri veri analizi kuruluşu Global Firepower (GFP), savunma sanayii uzmanlarının ve stratejistlerin merakla beklediği "2026 Dünyanın En Güçlü Tank Orduları" raporunu kamuoyuna duyurdu.

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

Listeye asıl damga vuran ise akıllı mühimmatlar, gelişmiş aktif koruma sistemleri ve yerli imkânlarla çelik filolarına çağ atlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. Milyarlarca dolarlık savunma bütçelerine sahip birçok köklü Avrupa ülkesinin kan kaybettiği yeni sıralamada, 2.200'ü aşan devasa tank envanteriyle müttefiklerini geride bırakan Türkiye; bu tarihi sıçramasıyla bölgedeki tüm dengeleri altüst etti.

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Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

İşte askeri devlerin tek tek elendiği o sürpriz liste ve TSK'nın küresel tank gücü sıralamasındaki göğüs kabartan yeni konumu...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

İşte 2026'nın en güçlü çelik orduları ve Türkiye'nin göğüs kabartan yeni konumu...

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

88 - LİBYA ( 55 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

81 - KATAR ( 62 TANK )

Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

80 - KANADA ( 74 TANK )

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