Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...

Listeye asıl damga vuran ise akıllı mühimmatlar, gelişmiş aktif koruma sistemleri ve yerli imkânlarla çelik filolarına çağ atlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. Milyarlarca dolarlık savunma bütçelerine sahip birçok köklü Avrupa ülkesinin kan kaybettiği yeni sıralamada, 2.200'ü aşan devasa tank envanteriyle müttefiklerini geride bırakan Türkiye; bu tarihi sıçramasıyla bölgedeki tüm dengeleri altüst etti.