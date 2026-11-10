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Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:39
Dünyanın En Güçlü Tank Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı! Avrupa Devlerini Eleyen Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada...
Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 raporu küresel askeri dengeleri altüst etti. Yerli zırh teknolojileri ve modernizasyon hamleleriyle çelik ordusunu şaha kaldıran Türk Silahlı Kuvvetleri, milyarlık bütçeli Avrupa devlerini tek tek geçerek zirveye yürüdü. Peki, 2 bini aşkın tankıyla gövde gösterisi yapan Türkiye yeni listede kaçıncı oldu?