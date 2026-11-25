Sabah kahvaltılarından koyu akşam sohbetlerine kadar sofraların başköşesinde yer alan ince belli bardaktaki Türk çayı, bu kez küresel gastronomi sahnesinde adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü lezzet otoriteleri ve gurmelerin oylarıyla hazırlanan 'Dünyanın En İyi Çayları' listesi yayımlandı. Asya'nın egzotik harmanları, sütlü çaylar ve köklü İngiliz klasiklerinin yarıştığı prestijli sıralamada tavşan kanı çayımızın elde ettiği derece çay tiryakilerinin gündemine oturdu. İşte zirvenin sahibi ve Türk çayının dünya devleri arasındaki yeri... TÜRK ÇAYI KAÇINCI SIRADA? Sütlü, baharatlı ve egzotik bitkisel harmanların kıyasıya yarıştığı bu prestijli listede, tavşan kanı çayımız dev rakiplerini geride bırakarak zirveyi zorladı. Peki, çay tutkunlarında büyük merak uyandıran bu küresel listede dünyanın en iyi çayı unvanını hangi ülke aldı ve Türk çayı adını kaçıncı sıraya yazdırdı? İşte lezzet tutkunlarının merakla beklediği o çarpıcı sıralamanın tüm detayları... 40. Kudret Narı Çayı (Güneydoğu Asya) 39. Kombucha (Global) 38. Lotus Çayı (Vietnam) 37. Yerba Mate (Arjantin/Uruguay) 36. Rooibos (Güney Afrika) 35. Masala Chai (Hindistan) 34. Pu-erh (Shu / Pişmiş) (Çin) 33. Pu-erh (Sheng / Çiğ) (Çin) 32. Ali Shan Oolong (Tayvan) 31. Bai Mudan / Beyaz Şakayık (Çin) 30. Silver Needle / Baihao Yinzhen (Çin) 29. Milk Oolong (Tayvan) 28. Oriental Beauty / Doğu Güzeli (Tayvan) 27. Tieguanyin / Demir Merhamet Tanrıçası (Çin) 26. Da Hong Pao (Çin) 25. Jasmine Pearls (Çin) 24. Kukicha (Japonya) 23. Hojicha (Japonya) 22. Biluochun (Çin) 21. Moroccan Mint / Fas Naneli 20. Gunpowder (Çin) 19. Genmaicha (Japonya) 18. Gyokuro (Japonya) 17. Sencha (Japonya) 16. Longjing / Dragon Well (Çin) 15. Matcha (Japonya) 14. Russian Caravan (Rusya/Çin) 13. Kenya Siyah Çayı (Kenya) 12. Nilgiri (Hindistan) 11. Tirebolu Çayı (Türkiye) 10. Yunnan Dian Hong (Çin) 9. Irish Breakfast (İrlanda) 8. Lapsang Souchong (Çin) 7. Keemun Black (Çin) 6. Ceylon OP (Sri Lanka) 5. English Breakfast (İngiltere) 4. Earl Grey (İngiltere/Global) 3. Assam (Hindistan) 2. Darjeeling (Hindistan) 1. RİZE ÇAYI (TÜRKİYE)