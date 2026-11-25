TÜRK ÇAYI KAÇINCI SIRADA?

Sütlü, baharatlı ve egzotik bitkisel harmanların kıyasıya yarıştığı bu prestijli listede, tavşan kanı çayımız dev rakiplerini geride bırakarak zirveyi zorladı. Peki, çay tutkunlarında büyük merak uyandıran bu küresel listede dünyanın en iyi çayı unvanını hangi ülke aldı ve Türk çayı adını kaçıncı sıraya yazdırdı? İşte lezzet tutkunlarının merakla beklediği o çarpıcı sıralamanın tüm detayları...