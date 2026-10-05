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Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu
Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 10:34
Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu
Dünyanın farklı noktalarındaki doğal güzellikleri, kültürel mirası ve yerel yaşamıyla öne çıkan köyler bir kez daha mercek altına alındı. 2026 yılına ilişkin açıklanan uluslararası turizm listesi, sakin yaşamı ve özgün dokusuyla dikkat çeken destinasyonları aynı çatı altında buluşturdu.