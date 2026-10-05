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Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 10:34

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Dünyanın farklı noktalarındaki doğal güzellikleri, kültürel mirası ve yerel yaşamıyla öne çıkan köyler bir kez daha mercek altına alındı. 2026 yılına ilişkin açıklanan uluslararası turizm listesi, sakin yaşamı ve özgün dokusuyla dikkat çeken destinasyonları aynı çatı altında buluşturdu.

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Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Turizm açısından öne çıkan köylerin yer aldığı listede Türkiye'den de dikkat çeken destinasyonlar bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki bu köylerin uluslararası ölçekte öne çıkması, Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ

Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği En İyi 52 Turizm Köyü listesi (köylerin alfabetik sırasına göre) aşağıdaki gibidir:

  • Agaete, İspanya
  • Akyaka, Türkiye
  • Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala
  • Anıtlı, Türkiye
  • Antônio Prado, Brezilya
  • Arquà Petrarca, İtalya
  • Asolo, İtalya
  • Asuka, Japonya
  • Barbaros, Türkiye
  • Bellano, İtalya
  • Bled, Slovenya
  • Carlos Pellegrini, Arjantin
  • Chamarel, Mauritius
  • Digang, Çin
  • Dongluo, Çin
  • Ezcaray, İspanya
  • Flößerstadt Schiltach, Almanya
  • Mauritius'un Güneydoğu Grand Nehri
  • Hosszúhetény, Macaristan
  • Huanggang, Çin
  • Çin'in Jikayi şehri
  • Kale Üçağız, Türkiye
  • Kandelous, İran
  • Kaštelir Labinci, Hırvatistan
  • Khinalig, Azerbaycan
  • Kolochava, Ukrayna
  • Koyasan, Japonya
  • Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek
  • Loriga, Portekiz
  • Lô Lô Chải, Vietnam
  • Maimará, Arjantin
  • Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya
  • Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri
  • Mértola, Portekiz
  • Mórahalom, Macaristan
  • Güney Kore, Muju Köyü
  • Murillo, Kolombiya
  • Neot Semadar, İsrail
  • Kuzey Azrak, Ürdün
  • Pacto, Ekvador
  • Pemuteran, Endonezya
  • Plateliai, Litvanya
  • Pont-Croix, Fransa
  • Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam
  • Şafiabad, İran
  • Shodoshima, Japonya
  • Soheili, İran
  • Synevyrska Polyana, Ukrayna
  • Tonosho, Japonya
  • Valendas, İsviçre
  • Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz
  • Yangsuri, Kore Cumhuriyeti
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Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DÖRT KÖY

Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu'nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor.

1. MUĞLA – AKYAKA

Muğla'nın "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanlı göz bebeği Akyaka, çevre dostu mimarisi ve Azmak Nehri'nin büyüleyici serinliği ile listeye girdi. Geleneksel Akyaka evleri ve doğayla barışık turizm anlayışı, köyü küresel ölçekte bir model haline getiriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

2. İZMİR – BARBAROS

Urla'nın en özgün noktalarından biri olan Barbaros Köyü, yerel üretimi ve geleneksel el sanatlarını yaşatmasıyla öne çıkıyor. Özellikle yerel gastronomi kültürü ve köyün dokusuna işlenmiş sanatsal etkinlikler, BM değerlendirmesinde tam not aldı.

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

3. MARDİN – ANITLI

Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Anıtlı Köyü, tarihi dokusu ve farklı inançların huzurla bir arada yaşadığı çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini sunan köy, adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

4. ANTALYA – KALE ÜÇAĞIZ

Denizle tarihin iç içe geçtiği Kale Üçağız, Likya uygarlığının izlerini taşıyan batık kentleri ve eşsiz koylarıyla listeye girdi. Modern dünya ile antik dönemi birleştiren bu kıyı köyü, sürdürülebilir turizmin en canlı örneklerinden biri.

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

PEKİ DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan şehirler, geçmişten bugüne uzanan hikayeleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik bulgular ve tarihsel kayıtlar doğrultusunda hazırlanan listede, dünyanın en eski yerleşim merkezleri sıralandı. Türkiye'den iki şehir ise binlerce yıllık geçmişleriyle bu köklü listeye adını yazdırdı.

İşte dünyanın en eski şehirleri:

Şam (Suriye)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Eriha (Filistin)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Byblos (Lübnan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Halep (Suriye)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Atina (Yunanistan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Varanasi (Hindistan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Plovdiv (Bulgaristan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Susa (İran)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Kerkük (Irak)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Feyyum (Mısır)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Filibe (Bulgaristan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Cadiz (İspanya)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Erbil (Irak)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Çatalhöyük (Konya)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Gaziantep (Türkiye)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Lizbon (Portekiz)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Larnaka (Kıbrıs)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Beyrut (Lübnan)

Dünyanın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye’nin o köyleri turizm listesine damga vurdu

Kudüs (Filistin)

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