Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

Asırlık yöresel tarifleri, dillere destan sokak lezzetleri ve köklü sofra kültürleriyle İtalya, İspanya ve Fransa'ya meydan okuyan Gaziantep, İstanbul ve İzmir, gurmelerin zirvesine yerleşerek büyük bir gastronomi zaferine imza attı. Peki, Türkiye'nin mutfak gücünü tüm dünyaya kanıtlayan bu 3 efsane şehrimiz dev listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte milyonların konuştuğu o gururlandıran sıralamanın detayları...