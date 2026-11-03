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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:29

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

Gastronomi dünyasının Oscar'ı sayılan TasteAtlas, milyonlarca gurmenin oyuyla dünyanın en iyi 96 yemek şehrini seçti. İtalya ve Fransa gibi mutfak devlerini geride bırakarak devler ligine damga vuran 3 Türk şehri tüm dünyada yankı uyandırdı.

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Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

Dünya çapındaki lezzet tutkunlarının ve yemek eleştirmenlerinin merakla beklediği tarihi TasteAtlas sıralaması nihayet yayınlandı. Küresel gastronomi haritasını baştan çizen "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesinde bu yıl kelimenin tam anlamıyla Türkiye rüzgarı esiyor!

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

Asırlık yöresel tarifleri, dillere destan sokak lezzetleri ve köklü sofra kültürleriyle İtalya, İspanya ve Fransa'ya meydan okuyan Gaziantep, İstanbul ve İzmir, gurmelerin zirvesine yerleşerek büyük bir gastronomi zaferine imza attı. Peki, Türkiye'nin mutfak gücünü tüm dünyaya kanıtlayan bu 3 efsane şehrimiz dev listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte milyonların konuştuğu o gururlandıran sıralamanın detayları...

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Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

İŞTE 3 ŞEHRİMİZİN SIRASI...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

100 - TRİESTE (İTALYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

99 - MANTUA (İTALYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

98 - VERONA (İTALYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

96 - NOTO (İTALYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

95 - AUSTİN (ABD)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

94 - CHARLESTON (ABD)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

92 - SURAKARTA (ENDONEZYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

90 - PRAGUE (ÇEKYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

89 - LONDON (İNGİLTERE)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

88 - MALAGA (İSPANYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

86 - BUFFALO (ABD)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

85 - SİENA (İTALYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

84 - İZMİR (TÜRKİYE)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

83 - SAPPORO (JAPONYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

82 - CORDOBA (İSPANYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

81 - BERLİN (ALMANYA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

80 - BRUSSELS (BELÇİKA)

Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!

79 - AMSTERDAM (HOLLANDA)

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