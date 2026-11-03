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Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:29
Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu: TasteAtlas listesinde İtalyanları bile sollayan 3 Türk şehri!
Gastronomi dünyasının Oscar'ı sayılan TasteAtlas, milyonlarca gurmenin oyuyla dünyanın en iyi 96 yemek şehrini seçti. İtalya ve Fransa gibi mutfak devlerini geride bırakarak devler ligine damga vuran 3 Türk şehri tüm dünyada yankı uyandırdı.