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Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye'den o efsane lezzet küresel listede!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 22:40
Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye'den o efsane lezzet küresel listede!
Pazar kahvaltılarının, zeytinyağına banılan kızarmış ekmeklerin başrolü zeytin, bu kez küresel bir lezzet testinden alnının akıyla çıktı. Gastronomi haritası TasteAtlas'ın yayımladığı "Dünyanın En İyi Zeytinleri" listesinde Türkiye, asırlık geleneğini konuşturarak o çok sevdiğimiz tescilli türüyle Akdeniz'in devlerine kafa tuttu.