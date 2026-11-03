Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

Akdeniz havzasında zeytin sadece bir tarım ürünü değil; nesilden nesile aktarılan köklü bir sofra kültürünün simgesidir. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi "zeytin kuşağı" ülkelerinin kendi yöresel hasatlarıyla gövde gösterisi yaptığı bu arenada, tamamen bizim topraklarımıza ve rüzgarımıza has o etli, derin aromalı zeytinimiz de kürsüye çıktı.