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Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:39 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 22:40

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye'den o efsane lezzet küresel listede!

Pazar kahvaltılarının, zeytinyağına banılan kızarmış ekmeklerin başrolü zeytin, bu kez küresel bir lezzet testinden alnının akıyla çıktı. Gastronomi haritası TasteAtlas'ın yayımladığı "Dünyanın En İyi Zeytinleri" listesinde Türkiye, asırlık geleneğini konuşturarak o çok sevdiğimiz tescilli türüyle Akdeniz'in devlerine kafa tuttu.

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Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

Akdeniz havzasında zeytin sadece bir tarım ürünü değil; nesilden nesile aktarılan köklü bir sofra kültürünün simgesidir. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi "zeytin kuşağı" ülkelerinin kendi yöresel hasatlarıyla gövde gösterisi yaptığı bu arenada, tamamen bizim topraklarımıza ve rüzgarımıza has o etli, derin aromalı zeytinimiz de kürsüye çıktı.

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

40. Leucocarpa

Calabria, İtalya

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Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

39. Konservolia Stylidas

Phthiotis, Yunanistan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

38. Olives noires de Nyons

Drôme, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

37. Zeytin Cassées de la Vallée des Baux de Provence

Bouches-du-Rhône, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

36. Olive de Nîmes

Gard, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

35. Edremit Zeytini

Türkiye

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

34. Tsounati

Girit, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

33. Throumpa Chiou

Chios, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

32. Konservolia Atalantis

Phthiotis, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

31. Aceituna Gordal de Sevilla

Province of Seville, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

30. Coratina

Apulia, İtalya

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

29. Aceituna Manzanilla de Sevilla

İspanya, Sevilla

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

28. Lucques du Languedoc

Languedoc-Roussillon, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

27. Lianolia Kerkyras (Korfu zeytini)

Korfu, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

26. Azeitona Galega ve Beira Baixa

Castelo Branco Bölgesi, Portekiz

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

25. Konservolia Rovion

Rovies, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

24. Barske masline

Karadağ

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

23. La Bella della Daunia

Province of Foggia, İtalya

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

22. Cornicabra

Kastilya-La Mança, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

21. Hojiblanca

Endülüs, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

20. Aceituna de Mallorca

Mallorca, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

19. Malta

Malta

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

18. Bidni

Bidnija, Malta

Dünyanın en iyi zeytinleri belli oldu: Türkiye’den o efsane lezzet küresel listede!

17. Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

Amari, Yunanistan

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