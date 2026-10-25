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Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir
Giriş Tarihi: 25.10.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 16:39
Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir
Duş başlığından suyun eskisi gibi güçlü akmadığını fark ettiyseniz bunun nedeni zamanla biriken kireç olabilir. Suyun içindeki mineraller, başlığın küçük deliklerinde birikerek suyun akışını bozabilir. Ancak kireci temizlemek için kullanılan bazı yöntemler, duş başlığının yüzeyine zarar verebilir veya tıkanıklığın giderilmesini zorlaştırabilir.