Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Kireç birikmesi nedeniyle tıkanan duş başlıklarını temizlerken kullanılan ürün kadar uygulama şekli de önem taşıyor. Özellikle sert cisimlerle delikleri kazımak ve yüzeye uygun olmayan kimyasallar kullanmak, temizlik sırasında sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Doğru yöntemle yapılan temizlik ise su akışının yeniden düzene girmesine yardımcı olabilir.