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Giriş Tarihi: 25.10.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 16:39

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Duş başlığından suyun eskisi gibi güçlü akmadığını fark ettiyseniz bunun nedeni zamanla biriken kireç olabilir. Suyun içindeki mineraller, başlığın küçük deliklerinde birikerek suyun akışını bozabilir. Ancak kireci temizlemek için kullanılan bazı yöntemler, duş başlığının yüzeyine zarar verebilir veya tıkanıklığın giderilmesini zorlaştırabilir.

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Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Kireç birikmesi nedeniyle tıkanan duş başlıklarını temizlerken kullanılan ürün kadar uygulama şekli de önem taşıyor. Özellikle sert cisimlerle delikleri kazımak ve yüzeye uygun olmayan kimyasallar kullanmak, temizlik sırasında sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Doğru yöntemle yapılan temizlik ise su akışının yeniden düzene girmesine yardımcı olabilir.

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

DUŞ BAŞLIĞINDAKİ KİREÇ NEDEN SUYUN AKIŞINI BOZUYOR?

Musluk suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, suyun yüzeyden uzaklaşmasının ardından geride kalıntı bırakabiliyor. Zamanla duş başlığının su püskürten küçük deliklerinde biriken bu kalıntılar, bazı çıkışların daralmasına neden olabiliyor.

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Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Bunun sonucunda su daha zayıf akabiliyor veya farklı yönlere püskürebiliyor. Kireç birikimi temizlendiği hâlde su akışı düzelmiyorsa sorun duş başlığının içindeki filtreden ya da tesisattaki başka bir noktadan kaynaklanabilir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

KİRECİ TEMİZLEMEK İÇİN HANGİ YÖNTEM UYGULANABİLİR?

Duş başlığındaki kireci gidermek için öncelikle üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek gerekiyor. Kaplaması sirke kullanımına uygun olan modellerde, suyla seyreltilmiş beyaz sirke kireç kalıntılarını çözmeye yardımcı olabilir. Bazı üreticiler ise sitrik asit bazlı uygun temizlik ürünlerini öneriyor.

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Temizlik sırasında şu adımlar izlenebilir:

1. Duş başlığını kontrol edin: Kaplama türünü ve üreticinin temizlik önerilerini öğrenin.

2. Uygun temizleme yöntemini seçin: Sirke veya kireç çözücü kullanmadan önce ürünün ilgili yüzeyle uyumlu olduğundan emin olun.

3. Yumuşak bir fırça kullanın: Gevşeyen kalıntıları diş fırçası gibi yumuşak bir fırçayla nazikçe temizleyin.

4. Bol suyla durulayın: Temizlik sonrasında başlığın içinden su geçirerek kalıntıları uzaklaştırın.

Temizleme süresini gelişigüzel uzatmayın. Özellikle siyah, altın, bronz ve özel kaplamalı duş başlıklarında asitli ürünler yüzeye zarar verebilir.

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

TEMİZLİK SIRASINDA BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Kireç lekelerini daha hızlı çıkarmak için sert kimyasallar kullanmak veya duş başlığını uzun süre temizleme solüsyonunda bekletmek, kaplamanın matlaşmasına ve zarar görmesine yol açabilir. Metal iğne ve benzeri sivri cisimlerle su deliklerini kazımak da püskürtme uçlarını çizebilir.

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Bir diğer önemli nokta ise temizlik ürünlerini karıştırmamak. Sirke, çamaşır suyu veya klor içeren temizleyicilerle kesinlikle bir arada kullanılmamalı. Bu karışım zehirli gaz açığa çıkarabilir.

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

DUŞ BAŞLIĞINDAKİ KİREÇ NASIL ÖNLENİR?

Kirecin yeniden birikmesini tamamen önlemek her zaman mümkün olmasa da düzenli bakım, kalıntıların yoğunlaşmasını geciktirebilir. Duş sonrasında başlığın üzerinde kalan suyu akıtmak ve dış yüzeyini yumuşak bir bezle silmek, su lekelerinin oluşmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Duş başlığındaki kireci temizlerken bu hatayı yapmayın! Su akışını daha da bozabilir

Su sertliğinin yüksek olduğu evlerde daha sık temizlik gerekebilir. Buna rağmen su akışı düzelmiyorsa duş başlığının bağlantı filtresini kontrol ettirmek veya tesisat için uzman desteği almak gerekebilir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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