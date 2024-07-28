Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:10

Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. O anları cep telefonuyla kaydeden kadın, kendisine 'Bu şekilde girmek yasak' diyen kişiye 'Ama burası benim özel mülküm. Bu ayrımcılığa giriyor' yanıtını verdi. İşte o anlar…

AA
Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girdiği sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

"BU AYRIMCILIĞA GİRİYOR!"
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, "Ben girmeye devam edeceğim. Bu ayrımcılığa giriyor.

Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

Herkes dilediği gibi giriyor. Burası benim özel mülküm" diyerek kendisini uyaran kişilere tepki gösterdi.

Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

Şikayet üzerine konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA