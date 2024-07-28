Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. O anları cep telefonuyla kaydeden kadın, kendisine 'Bu şekilde girmek yasak' diyen kişiye 'Ama burası benim özel mülküm. Bu ayrımcılığa giriyor' yanıtını verdi. İşte o anlar…
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