Düzce’deki yazlık sitede skandal: Haşemayla havuza girilmesine izin verilmedi!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. O anları cep telefonuyla kaydeden kadın, kendisine 'Bu şekilde girmek yasak' diyen kişiye 'Ama burası benim özel mülküm. Bu ayrımcılığa giriyor' yanıtını verdi. İşte o anlar…