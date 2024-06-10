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E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
13:57
E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!
2023-2024 eğitim öğretim dönemi cuma günü bitiyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde milyonlarca öğrenci karne töreni için geri sayıma başladı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler dijital olarak e-Okul aracılığıyla e-karnelerini görüntülenebilecek. Yeni sistemde birlikte e-Okul karne gününe kadar açık kalacak. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin gözü karne notlarına çevrilmiş durumda. Peki; e-karne ne zaman verilecek, nasıl bakılır? İşte, e-Okul ekranı ve sürece dair tüm detaylar.