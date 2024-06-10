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Haberler Yaşam E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:57

E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

2023-2024 eğitim öğretim dönemi cuma günü bitiyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde milyonlarca öğrenci karne töreni için geri sayıma başladı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler dijital olarak e-Okul aracılığıyla e-karnelerini görüntülenebilecek. Yeni sistemde birlikte e-Okul karne gününe kadar açık kalacak. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin gözü karne notlarına çevrilmiş durumda. Peki; e-karne ne zaman verilecek, nasıl bakılır? İşte, e-Okul ekranı ve sürece dair tüm detaylar.

E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

Öğrencilerin ve velilerin gözü e-Okul karne sorgulama ekranına kilitlendi. İkinci dönem karneleri cuma günü verilecek ve akabinde öğrenciler üç aylık araya çıkacak. 2. dönem notları ve devamsızlık bilgisi sisteme girilmeye başladı. Not ortalamalarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler e karneyi nasıl görüntüleyeceklerini öğrenmek istiyor. Karne notları ile takdir teşekkür hesaplamaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki; e-Karne ne zaman açılacak, nereden ve nasıl bakılır? İşte, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı ile karneye bakma ve takdir teşekkür hesaplama ekranı...

E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

14 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNE TÖRENİ

11 Eylül tarihinde açılan okullarda ikinci dönem 14 Haziran Cuma günü bitiyor. Karne töreninin ardından öğrenciler 3 aylık tatil olarak bilinen yaz tatiline giriş yapacak.

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E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

E OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenci ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sistemdeki karne notlarını görüntüleyebiliyor.

E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklanarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenebiliyor.

Karne notlarıysa yıl sonu notları kısmında yer alıyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E karne giriş ekranı görüntüleme 2024: e-okul karne sorgulama ekranı ile takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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