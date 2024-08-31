Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:01
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!
İlkokullar uyum haftası sebebiyle 2 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. Okullar ise 9 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve 5. Sınıf şube belirleme kurası ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek. Bu noktada veli ve öğrenciler sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi ziyaretlerine başladı. Peki, İlkokul 1. sınıflar belli oldu mu? İşte, e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula!