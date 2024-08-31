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Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:01

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!

İlkokullar uyum haftası sebebiyle 2 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. Okullar ise 9 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve 5. Sınıf şube belirleme kurası ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek. Bu noktada veli ve öğrenciler sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi ziyaretlerine başladı. Peki, İlkokul 1. sınıflar belli oldu mu? İşte, e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula!

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!

e-Okul VBS ekranı ile 1. sınıf ve 5. Sınıf şube belirleme kura sonuçları gündemde. E-okul giriş ekranı üzerinden sorgulanacak olan sonuçlar için öğrenci ve veliler araştırmalara başladı. Peki, e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı? İşte, e-Okul VBS giriş ekranı!

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!

BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

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E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Veliler öğrencilere ve sınıflarına dair tüm detayları e-okul üzerinden görüntüleyebilecek.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ 2024 EKRANI | e-Okul giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları tıkla-sorgula ekranı!

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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