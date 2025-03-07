Müge Anlı, Ece Gürel’in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

2. KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

Müge Anlı hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili çarpıcı ayrıntıları anlattı | Video