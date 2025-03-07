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Haberler Yaşam Müge Anlı, Ece Gürel'in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:43

Müge Anlı, Ece Gürel'in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi. Ece Gürel'i ikinci bir kişinin getirip bulunduğu yere bırakılmış olması ihtimali gündeme getirilirken, bunun soruşturmaların sonucunda ortaya koyulacağı aktarıldı. Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı ilk bilgiye göre, Gürel'in çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

Müge Anlı, Ece Gürel’in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek bekledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki incelemelerinin ardından Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Müge Anlı, Ece Gürel’in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

Müge Anlı bugünkü canlı yayında yaşanan son gelişmeleri paylaştı.

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Müge Anlı, Ece Gürel’in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

2. KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

Müge Anlı hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili çarpıcı ayrıntıları anlattı | Video

Müge Anlı, Ece Gürel’in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.

Müge Anlı, Ece Gürel’in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?

BAŞKA BİRİSİ Mİ BULUNDUĞU YERE GETİRDİ?

Ece Gürel'i ikinci bir kişinin getirip bulunduğu yere bırakılmış olması ihtimali gündeme getirilirken, bunun soruşturmaların sonucunda ortaya koyulacağı aktarıldı.