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Müge Anlı, Ece Gürel'in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
11:43
Müge Anlı, Ece Gürel'in otopsi raporundan gelen ilk bilgiyi aktardı: Ece Gürel neden öldü?
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi. Ece Gürel'i ikinci bir kişinin getirip bulunduğu yere bırakılmış olması ihtimali gündeme getirilirken, bunun soruşturmaların sonucunda ortaya koyulacağı aktarıldı. Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı ilk bilgiye göre, Gürel'in çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.