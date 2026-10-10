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Ekrem İmamoğlu ve ekibine rüşvet veren iş adamlarından davada çarpıcı ifadeler! 'Bu da mı gol değil Özgür Bey'
Giriş Tarihi: 10.10.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 07:07
Ekrem İmamoğlu ve ekibine rüşvet veren iş adamlarından davada çarpıcı ifadeler! "Bu da mı gol değil Özgür Bey"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu Suç Örgütü Davası'ndan çarpıcı örnekler vererek, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin skandallarını sıraladı. Özgür Özel'in yolsuzlukları perdeleme çabasına da yer veren Mahmut Övür, "Tam bir çaresizlik hâli" ifadelerini kullandı.