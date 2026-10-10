Ekrem İmamoğlu ve ekibine rüşvet veren iş adamlarından davada çarpıcı ifadeler! "Bu da mı gol değil Özgür Bey"

İşte Mahmut Övür'ün "İmamoğlu ve rüşvetin belgesi" başlıklı yazısı:

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, önce CHP'yi sonra da Yeni Parti'yi öyle bir "rüşvet ve yolsuzluk" sarmalına, öyle bir siyasetsizlik girdabına sürüklediler ki buradan çıkışları yok.

İmamoğlu dahil onlarca belediye başkanı, belediye bürokratı yolsuzluk iddiasıyla cezaevinde...

Onlarcası İzmir örneğinde olduğu gibi partilerini terk edip AK Parti'ye geçiyor. Geride kalan onlarcası da ya il ve ilçe kongrelerinde kavga ediyor ya da onları bu noktaya sürükleyen parti yöneticilerine "Allah belanızı versin" diye beddua ediyor.