Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 08:38

Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Ekşi Sözlük'te iğrenç bir olay yaşandı. Pedofili bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda aldı. Görüntüleri de başka bir yazara yolladı. Mesajları görünce şoke olan Görko isimli kişi sözlükte başlık açtı. Sapığın attığı mesajları ve görüntüleri paylaştı. Sözlük yönetimi ise pedofili şahsı ifşa eden yazarı banladı ve olayın daha fazla duyulmaması için skandal bir uygulamaya imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı...

Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını anlattı. İddiaya göre pedofili ekşi sözlük yazarı, istismar ettiği bebeklerin karnına tarih attı. Daha sonra da çektiği kareleri ekşi sözlük'ten "Görko" isimli kişiye mesaj olarak yolladı.

Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Görko isimli hesap ise 2 gün önce sözlükte başlık açtı. İğrenç olayı tek tek anlatıp pedofili yazarı ifşaladı. Ancak ekşi sözlük yönetimi bir skandala imza attı. Sapığı ifşa eden kişinin hesabını banladı. Görko isimli kullanıcı ise yaşananları X'te anlattı.

Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Günlerdir sesini duyurmaya çalıştığını belirten kullanıcı, istismarcının bu olayı yaparken bebeğin karnına günün tarihini attığını ve bu şekilde kendisiyle paylaştığını belirtti. İstismarcının en son bugün sabah saatlerinde de kendisine fotoğraf attığını ifade eder kullanıcı, paylaşırken "Elinden bir şey gelmiyor mu?" notu da düştüğünü söyledi.

Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDAL UYGULAMA
Yazarı banlayan ekşi sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: KİMLİK VE ADRES TESPİTİ SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

SON DAKİKA