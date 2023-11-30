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Ekşi Sözlük’te pedofili yazar skandalı: İğrenç mesajlar ve görüntüler!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
16:42
Ekşi Sözlük’te pedofili yazar skandalı: İğrenç mesajlar ve görüntüler!
Ekşi Sözlük'te iğrenç bir olay yaşandı. Pedofili bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda aldı. Görüntüleri de başka bir yazara yolladı. Mesajları görünce şoke olan Görko isimli kişi sözlükte başlık açtı. Sapığın attığı mesajları ve görüntüleri paylaştı. Sözlük yönetimi ise pedofili şahsı ifşa eden yazarı banladı ve olayın daha fazla duyulmaması için skandal bir uygulamaya imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.