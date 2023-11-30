Ekşi Sözlük’te pedofili yazar skandalı: İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını anlattı. İddiaya göre pedofili ekşi sözlük yazarı, istismar ettiği bebeklerin karnına tarih attı. Daha sonra da çektiği kareleri ekşi sözlük'ten "Görko" isimli kişiye mesaj olarak yolladı.