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Elazığ, Muş ve Hatay’da görüldü... Gizemli cismin sırrı ne?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:41
Elazığ, Muş ve Hatay’da görüldü... Gizemli cismin sırrı ne?
Türkiye'nin üç ilinde peş peşe çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elazığ, Muş ve Hatay'da gökyüzünde süzülen esrarengiz cismin videosu "Uzaylı mı?" tartışmalarını beraberinde getirdi. Esrarengiz cismi görüntüleyenlerin "İnsan şeklinde simsiyahtı" demesi, herkesi panikletti. Uzmanlar, uçan cismin sırrını A Haber ekranlarında değerlendirdi…