Elazığ, Muş ve Hatay’da görüldü... Gizemli cismin sırrı ne?

"İNSAN ŞEKLİNDE SİMSİYAH…"

Muş Varto'da Koyun otlatan çoban Murat Koç'un görüntülerini çektiği gökyüzündeki cisimle ilgili "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.

Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı | Video