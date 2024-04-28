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Video Yaşam Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video
Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video

Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video

28.04.2024 | 09:51

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi.

Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" ifadelerini kullandı.

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