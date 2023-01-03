Emekli zammı 2023 son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon oranını bekleyen ocak zammı son veriyle birlikte net rakama kavuştu. Milyonlarca SSK, BAĞKUR emeklisi "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusuna yanıt aramaya başladı. Refah payı öncesinde sınır rakamlar belirlendi. Vatandaşlar tablo üzerinde emekli maaşı hesaplama işlemlerine başladı. Ek zam gelmesi beklenen zam oranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 Ocak emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL, emekliye ek zam gelecek mi? İşte, emekli maaş zammı 2023 maaş tablosu…