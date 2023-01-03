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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:15

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli zammı 2023 son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon oranını bekleyen ocak zammı son veriyle birlikte net rakama kavuştu. Milyonlarca SSK, BAĞKUR emeklisi "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusuna yanıt aramaya başladı. Refah payı öncesinde sınır rakamlar belirlendi. Vatandaşlar tablo üzerinde emekli maaşı hesaplama işlemlerine başladı. Ek zam gelmesi beklenen zam oranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 Ocak emekli zammı ne kadar oldu, kaç TL, emekliye ek zam gelecek mi? İşte, emekli maaş zammı 2023 maaş tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Bir süredir heyecanla beklenen son enflasyon oranı son dakika duyuruldu. Emekli zammı 2023 son dakika açıklaması ile belli olurken ilk maaş tabloları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan enflasyonla mücadele mesajı refah payı üzerinde kendini gösterecek. SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama günün en önemli araştırmaları arasında. Peki, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı!

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SON DAKİKA: NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 25 oranında uygulanacak.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin konularla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Geçtiğimiz günlerde net asgari ücret 8500 TL olmuştu.

Ocak emekli ve memur zammı da asgari ücret ile dengeli tutulacak.

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA | Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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