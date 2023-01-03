Emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Bir süredir heyecanla beklenen son enflasyon oranı son dakika duyuruldu. Emekli zammı 2023 son dakika açıklaması ile belli olurken ilk maaş tabloları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan enflasyonla mücadele mesajı refah payı üzerinde kendini gösterecek. SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama günün en önemli araştırmaları arasında. Peki, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı!