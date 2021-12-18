Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

SEYYANEN ZAM

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.