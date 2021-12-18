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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 07:47

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Asgari ücret zammı sonrası gözler bu kez Aralık enflasyonu ile belirlenecek olan emekli zam oranına çevrildi. Gelen son dakika bilgisine göre konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir talimat verdi. Maaşlar üzerinde yapılan çalışmada iyileştirme yani enflasyon + yüzde 25 zammın gündemde olduğu söyleniyor. Bu noktada "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan masadaki konular arasında seyyanen zammın da konuşulduğu söyleniyor. Peki, 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre netleşecek olan emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacağı öngörülüyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 zammının iyileştirilmesi talimatını verdi. Bu konuda; Hükümet maaşlarıla ilgili çalışma yapıyor. Peki, 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

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Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

SEYYANEN ZAM

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

ENFLASYON+YÜZDE 25

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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