Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı talimat verdi! 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Asgari ücret zammı sonrası gözler bu kez Aralık enflasyonu ile belirlenecek olan emekli zam oranına çevrildi. Gelen son dakika bilgisine göre konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir talimat verdi. Maaşlar üzerinde yapılan çalışmada iyileştirme yani enflasyon + yüzde 25 zammın gündemde olduğu söyleniyor. Bu noktada "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan masadaki konular arasında seyyanen zammın da konuşulduğu söyleniyor. Peki, 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...