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Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu
Giriş Tarihi: 17.11.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 13:34
Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu
2027 Ocak emekli zammı için hesaplamalar sürerken, milyonlarca emeklinin gözü maaşlarının yeni dönemde ulaşacağı tutarlara çevrildi. Temmuz-ekim dönemindeki enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,29'luk artış şimdiden oluştu. Peki, en düşük emekli maaşı alan ne kadar alacak, yüzde kaç zam yapılacak?