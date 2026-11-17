Halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak.

Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.

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